Manifest 'si és legal, és legal'
FACUA envia als grups parlamentaris 30.000 signatures contra la 'Llei Sinde'
Els demana que no aprovin una norma realitzada al dictat de les multinacionals que dominen la indústria cultural i el Govern d'EUA.
FACUA.org
España-20/12/2010
FACUA – Consumidors en Acció ha enviat als grups parlamentaris 29.755 signatures d’usuaris contra la coneguda popularment com a Llei Sinde, la disposició final segona de la Llei d’Economia Sostenible, realitzada al dictat de les multinacionals que dominen la indústria cultural i el Govern d’EUA.
FACUA i els signants del seu manifest Si és legal, és legal demanen als portaveus de la Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats, on demà es vota la Llei d’Economia Sostenible sense debat previ en el Ple de la càmera, que no aprovin una norma elaborada contra els interessos dels ciutadans per afavorir a un poderós lobby amb un model de negoci caduc que no vol reconvertir-se.
FACUA convida als usuaris al fet que enviïn missatges de correu
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