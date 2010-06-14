FACUA i el Consell General de Farmacèutics signen un conveni de col"laboració
L'intercanvi d'informació entre ambdues entitats possibilitarà un millor coneixement de les necessitats sanitàries i farmacèutiques de la població.
FACUA.org
España-14/06/2010
El president de FACUA-Consumidors en Acció, Francisco Sánchez Legrán, i la presidenta del Consell General de Col»legis Oficials de Farmacèutics, Carmen Peña, han subscrit aquest divendres un conveni pel qual s’estableix un marc de col»laboració permanent entre ambdues entitats.
L’acord subscrit afavorirà el «desenvolupament d’actuacions, activitats formatives i iniciatives que, en l’àmbit de l’ús racional dels medicaments i de l’Atenció Farmacèutica, puguin resultar beneficioses per als ciutadans, dirigides a promoure i garantir els drets i legítims interessos dels consumidors i usuaris en l’àmbit del medicament, mitjançant actuacions d’atenció personalitzada d’educació, informació sobre la medicació, consum
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