FACUA i Másmovil signen un conveni de col"laboració
Realitzaran activitats conjuntes que redundin en benefici dels consumidors i fomentaran mecanismes de solució amistosa davant possibles reclamacions.
FACUA.org
España-16/06/2011
FACUA-Consumidors en Acció i l’operador de telefonia mòbil Másmovil han subscrit un conveni de col»laboració amb l’objectiu de garantir i millorar els drets dels consumidors respecte a la qualitat dels serveis que es prestin en telefonia mòbil, la informació oferta a l’usuari i l’atenció als consumidors.
A través d’aquest acord, realitzaran activitats conjuntes que redundin en benefici dels consumidors i fomentaran mecanismes de solució amistosa davant possibles reclamacions. A més, FACUA i Másmovil col»laboraran en labors formatives i divulgatives, així com en la realització d’estudis i campanyes informatives.
El conveni ha estat signat aquest dijous a la seu central de FACUA, a Sevilla, pel president de l’associació, Franci
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