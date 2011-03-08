FACUA i Pepephone signen un conveni de col"laboració
Realitzaran activitats conjuntes que redundin en benefici dels consumidors i fomentaran mecanismes de solució amistosa davant possibles reclamacions.
FACUA.org
España-08/03/2011
FACUA-Consumidors en Acció i Pepephone han subscrit un conveni per el qual s estableix un marc de col»laboració i diàleg permanent entre ambdues entitats. A traves d aquest acord, realitzaran activitats conjuntes que redunden en benefici dels consumidors i fomentaran mecanismes de solució amistosa davant possibles reclamacions.
El conveni ha estat signat aquest dimarts a la seu central de FACUA, en Sevilla, pel president de l associació, Francisco Sánchez Legrán, i el director general de Pepephone, Pedro Serrahima.
L objectiu de l acord es garantir i millorar els drets dels consumidors respecte a la qualitat dels serveis que se prestin en telefonia mòbil, la informació oferta a l usuari i l atenció als consumidors. Per això, FACUA i Pepephone col»laborar
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