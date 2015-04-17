FACUA inicia accions contra la pujada fraudulenta de les tarifes de Movistar Fusió #fraudeMovistar
"Els preus de Movistar Fusió seran preus finals i per sempre", va anunciar Teléfonica al setembre de 2012.
FACUA.org
España-17/04/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha iniciat una bateria d’accions contra Telefónica per la pujada fraudulenta de les tarifes dels seus paquets Movistar Fusió.
La companyia ha comunicat als seus clients que el 5 de maig aplicarà una pujada de 5 euros mensuals a totes les seves ofertes integrades de serveis de telefonia fixa, mòbil, televisió i internet a casa.
L’associació ha enviat aquest dimarts un requeriment a Telefónica perquè anul·li la pujada tarifaria. Si no ho fa, posarà en marxa les actuacions per a les quals està facultada legalment en defensa dels interessos dels milions d’usuaris afectats.
FACUA ha advertit a Telefónica que la pujada anunciada és
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