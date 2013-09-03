FACUA.org/clausulasuelo
FACUA llança #micláusulasuelo, un simulador que calcula quant s'ha pagat de més en la hipoteca
Pretén que ajudi a promoure les denúncies dels usuaris per exigir l'anul"lació d'aquesta clàusula abusiva i la devolució dels seus diners.
FACUA.org
España-03/09/2013
FACUA llança #micláusulasuelo, un simulador que calcula quant s’ha pagat de més en la hipoteca L’eina està disponible a la pàgina web Facua.org/clausulasuelo.
FACUA-Consumidors en Acció ha llançat #micláusulasuelo, un simulador que calcula quant s’ha pagat de més amb la clàusula sòl de la hipoteca des de la signatura de l’escriptura fins avui actual.
Amb ella, l’associació pretén ajudar a promoure les denúncies dels usuaris per exigir l’anul•lació d’aquesta clàusula abusiva i la devolució dels seus diners. L’eina està disponible en la web
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