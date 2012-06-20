Les operadors mòbils ja van pagar per la subhasta
FACUA rebutja que el Govern carregui sobre els usuaris la nova resintonització de la TDT
L'associació recorda que la reordenació de freqüències per deixar espai a la xarxa mòbil 4G podria haver-se evitat d'haver triat al principi una banda adequada.
FACUA.org
España-20/06/2012
FACUA-Consumidors en Acció rebutja que els ciutadans hagin d’afrontar el cost de la nova resintonizació de la Televisió Digital Terrestre (TDT) que tindrà lloc a la tardor per deixar espai a la xarxa mòbil 4G amb menors ajudes de les previstes.
Encara que el Govern anterior s’havia compromès a assumir aquest càrrec a través dels fons recollits de les operadores en la subhasta d’assignació de freqüències, l’Executiu de Mariano Rajoy no ha inclòs la totalitat d’aquestes quanties als Pressupostos Generals de l’Estat.
FACUA adverteix que ara seran els usuaris els que hagin d’afrontar majors despeses per adaptar les seves instal·lac
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