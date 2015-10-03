FACUA reclama a Volkswagen que aclareixi d'una vegada si la seva revisió alterarà les prestacions dels cotxes
El telèfon gratuït habilitat per l'empresa des d'aquest dissabte està permanentment comunicant i nombroses trucades es tallen per la manca d'operadors.
FACUA.org
España-03/10/2015
FACUA-Consumidors en Acció reclama al Grup Volkswagen que aclareixi d’una vegada si la revisió que pretén realitzar als vehicles dièsel afectats per el seu frau en les emissions contaminants alterarà les seves prestacions, reduint la seva potència o augmentant el consum de combustible.
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