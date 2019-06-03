De la marca Nevadent
FACUA reclama la retirada del mercat d'un set de poliment dental a la venda a Lidl
Ha denunciat a la cadena davant l'Agència Catalana del Consum. Els odontòlegs han alertat que el seu elevat nombre de revolucions pot cremar les dents i fins i tot fer necessari endodòncies.
FACUA.org
España-03/06/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Lidl davant l’Agència Catalana del Consum, on té la seva seu social, per la venda d’un set de poliment dental de la marca Nevadent. L’associació reclama la retirada del producte del mercat, sobre el qual els odontòlegs han alertat que el seu elevat nombre de revolucions pot cremar les dents i fins i tot fer necessari endodòncies.
FACUA adverteix del risc que aquests productes poden comportar per a la salut dels consumidors, ja que es venen com a utensilis que realitzen «fàcilment» tasques complexes com l’eliminació de placa dental, quan aquestes pràctiques han de ser realitzades per personal sanitari qualificat.
Lidl publicita el set de
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