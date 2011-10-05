FACUA recolza les mobilitzacions del 6 d'octubre en defensa dels drets socials
L'associació recolza les convocatòries realitzades per les organitzacions sindicals amb motiu de la Jornada Mundial del Treball Decent.
FACUA.org
España-05/10/2011
Amb el lema El treball decent no és un privilegi. L’ocupació i les persones, el primer, aquestes manifestacions estan convocades a tot el món pel 7 d’octubre, encara que a Espanya, excepte en determinades províncies andaluses, es trasllada aquesta cita al dia 6.
L’associació considera que es tracta de la cita oportuna per cridar l’atenció als poders polítics i econòmics nacionals i internacionals sobre les molt difícils condicions que el model neoliberal de globalització està imposant a la ciutadania.
FACUA demana a la ciutadania que reaccioni i respongui davant l’atac furibund que la supremacia imperant dels mercats està llançant contra els drets i garanties socials aconseguits després de molts anys de lluita i el sacrifici de mili
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