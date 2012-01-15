FACUA recomana als afectats per l accident del Costa Concòrdia que reclamin indemnitzacions a les seves agències de viatges
Els passatgers tenen dret a recuperar l abonat pel creuer i el transport, una quantitat pels seus equipatges perduts, totes les despeses de menjar i allotjament més indemnitzacions per lesions.
FACUA.org
Europa-15/01/2012
FACUA-Consumidors en Acció recomana als afectats per l’accident del creuer Costa Concòrdia que reclamin les corresponents indemnitzacions a les agències de viatges amb les quals ho van contractar.
FACUA obrirà el dilluns un protocol d’assessorament als afectats, que podran contactar amb l’associació en el telèfon 688 954 954.
La legislació en matèria de viatges combinats estableix que en contractar un paquet turístic, les agències de viatges han d’assumir les reclamacions per les irregularitats que es produeixin. Així, els passatgers del Costa Concòrdia que contractessin a través d’una agència un paquet consistent en el desplaçament cap a
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