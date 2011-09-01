FACUA recomana als afectats per la vaga de Air Europa que reclamin indemnitzacions
Si la companyia cancel"la el contracte en lloc de modificar la data del vol,els usuaris no han de conformar-se amb la simple devolució de l'import del bitllet.
FACUA.org
España-01/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció aconsella als usuaris de Air Europa afectats per la vaga de pilots que reclamin indemnitzacions per danys i perjudicis, per la qual cosa no han de conformar-se amb la simple devolució de l’import del bitllet si cancel»len el contracte en lloc de modificar la data del vol.
La vaga ha estat convocada pel sindicat Sepla a partir del proper 22 de setembre, els dijous i dilluns de cada setmana de manera indefinida.
FACUA recorda que en cas d’haver contractat únicament un vol de Air Europa les reclamacions han de dirigir-se a la companyia aèria, però si es tracta de viatges combinats el preferible és presentar les reclamacions tant davant la companyia aèria com davant l’agència de viatges.
Per eludir les indemnitzacions, é
Únete gratis para acceder a este contenido