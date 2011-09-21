FACUA supera els 10.000 seguidors a Facebook
L'associació també compta amb espais a les xarxes socials Twitter, Tuenti, Friendfeed i Youtube.
FACUA.org
España-21/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha superat els 10.000 seguidors a la xarxa social Facebook, des de la qual ofereix informació sobre les seves reivindicacions, estudis i denúncies i convida a sumar-se a les seves campanyes i enquestes, a més d’oferir un espai perquè els usuaris exposin les seves denúncies davant els abusos i fraus que sofreixin.
Els internautes poden accedir a la pàgina de FACUA aFacebook teclejant en el seu navegador d’Internet l’adreça facebook.com/consumidoresenaccion.
La pàgina de FACUA a Facebook és suma als seus canals a les xarxes socials Twitter, twitter.com/facua, Tuenti, tuenti.com/facua i Friendfeed, friendfeed.com/facua, així com en Youtube, youtube.com/f
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