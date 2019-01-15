FACUA valora la decisió del Govern de reduir l'IVA de compreses i tampons al 4%

Es tracta d'una reivindicació històrica de l'associació, que defensa que la menstruació no ha d'estar penalitzada amb un impost superior al dels medicaments.

FACUA.org
España-15/01/2019

FACUA-Consumidors en Acció valora positivament la mesura anunciada pel Govern en el marc de la seva proposta de Pressupostos Generals per a 2019 de reduir l’Impost de Valor Afegit de compreses, tampons i altres productes d’higiene femenina al 4%. Es tracta d’una reivindicació històrica de l’associació, que defensa des de fa anys que no hi ha cap motiu pel qual la menstruació hagi d’estar penalitzada amb una càrrega impositiva superior a la que suporten els medicaments.

Els productes d’higiene femenina s

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