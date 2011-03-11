FACUA DENUNCIA LA SITUACIÓ DAVANT LA SETSI I LA CMT
Fallades en les portabilitats provoquen que molts usuaris no puguin rebre trucades de determinades companyies
FACUA adverteix que quan un consumidor realitzar una portabilitat, només pot saber si s'ha efectuat correctament comprovant si els clients de la resta d'operadors poden contactar amb ell.
FACUA.org
España-11/03/2011
FACUA-Consumidors en Acció alerta que fallades en les portabilitats telefòniques canvi d’operador mantenint el número estan provocant que molts usuaris no puguin rebre trucades de clients de determinades companyies.
Al realitzar-se una portabilitat, les dades del telèfon son modificades en un node central que les companyies de fixes i mòbil tenen que revisar per enrutar correctament les trucades identificant que el número pertany a un nou operador.
Si una companyia no actualitza la informació, quan els seus clients intentan comunicar-se amb aquest telèfon escoltaran una locució indicant que el número no existeix.
Es demanen mesures a la Setsi i la CMT
FACUA ha denunciat davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions (Setsi) i la
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