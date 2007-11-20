Fiscalia Anticorrupció denúncia davant l'Audiència Nacional a la SGAE pel suposat desviament de fons
L'escrit respon a unes diligències prèvies obertes arran d'una denúncia presentada per diverses associacions al novembre de 2007.
FACUA.org
España-20/11/2007
La Fiscalia Anticorrupció ha presentat en l’Audiència Nacional una denúncia dirigida contra la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) per un suposat desviament de fons en les seves activitats, segons van informar a Europa Press fonts jurídiques.
L’escrit del Ministeri Públic, que va ser presentat fa unes setmanes davant el Deganat de l’Audiència Nacional, respon a unes diligències prèvies obertes per aquest departament arran d’una denúncia que van presentar al novembre de 2007 l’Associació d’Internautes, l’Associació d’Usuaris d’Internet, l’Associació Espanyola de Petites i Mitges Empreses d’Informàtica i Noves Tecnologies (APEMIT) i l’Associació Espanyola d’Hostalers Víctimes del Cànon (VACH
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