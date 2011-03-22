França multa a Google amb 100.000 euros per recollir dades amb Street View
La Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats de França considera que les dades als quals ha tingut accés el cercador comprometen seriosament la privadesa dels usuaris.
FACUA.org
Europa-22/03/2011
El secretari general de la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats de França (CNIL), Yann Padova, ha confirmat que Google haurà de fer front a una sanció de 100.000 euros per haver recollit dades amb el seu programa Street View. Les autoritats franceses consideren que Google s’ha enriquit amb les dades captades.
Durant el 2010 Google va estar en el focus de la polèmica a Europa després d’haver recollit dades d’usuaris mitjançant els seus vehicles del servei Google Street View. Aquesta pràctica es va identificar i els països van advertir a Google sobre la il»legalitat d’aquesta acció. França ha anat un pas més enllà i ha decidit imposar una sanció econòmica a la companyia.
La multa imposada ha estat confirmada pel secretari gener
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