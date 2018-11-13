Fundació FACUA i la Universitat Pablo de Olavide signen un conveni per crear una Càtedra de Dret de Consum
Aquest espai servirà per a la promoció, investigació, difusió i assessoria en matèria de defensa, drets i obligacions dels consumidors.
FACUA.org
Sevilla-13/11/2018
La Fundació FACUA ha signat un conveni amb la Universitat Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla per a la creació d’una Càtedra de Dret de Consum, que també comptarà amb la col·laboració de FACUA-Consumidors en Acció. A l’acte de signatura del conveni han assistit el rector de la UPO, Vicente Guzmán, el president de la Fundació FACUA, Francisco Sánchez Legrán, i el directiu de FACUA Miguel Ángel Serrano.
La Càtedra servirà per a la promoció, investigació, informació, difusió i assessoria en mat&eg
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