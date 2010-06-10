També publicita farmàcies virtuals i medicaments amb recepta
Google fa cas omís dels requeriments de Sanitat perquè deixi d'albergar publicitat fraudulenta de falsos productes per aprimar-se
FACUA, que va denunciar al cercador, critica que es burli de la legislació espanyola i reclama sancions contundents.
FACUA.org
España-10/06/2010
Google ha fet cas omís dels requeriments de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) perquè deixi d’albergar publicitat fraudulenta de falsos productes per aprimar-se. El cercador també té anuncis de farmàcies virtuals i fàrmacs amb recepta, quelcom prohibit a Espanya.
Arran d’una denúncia de FACUA-Consumidors en Acció, l’organisme del Ministeri de Sanitat i Política Social indica que ha fet «diferents requeriments» al cercador per incloure publicitat de «productes que suggereixen propietats que redueixen el greix o contra l’obesitat» vulnerant amb això el Reial decret 1.907/1996, de 2 d’agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària.
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