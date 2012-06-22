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Honda crida a revisió 50.000 Honda Civic a Estats Units per una possible fallada de transmissió

FACUA s'ha posat en contacte amb la divisió espanyola de la companyia, que confirma que no hi ha cap unitat afectada al país perquè el model americà no és el mateix que per al mercat europeu.

FACUA.org
América-22/06/2012

FACUA-Consumidors en Acció informa que Honda ha cridat voluntàriament a la revisió d’uns 50.000 automòbils del model Civic 2012 als Estats Units per examinar i reemplaçar, si fos necessari, l’eix de transmissió esquerre.

L’associació ha contactat amb la divisió espanyola de la companyia, que confirma que no existeixen unitats afectades al país perquè el model americà és diferent de l’europeu, que es fabrica en Swindon, Regne Unit.

Honda Amèrica ha anunciat en un comunicat recollit per FACUA que &eacut

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