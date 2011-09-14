Honda crida a revisió a 390 propietaris del model CR-Z a Espanya per una fallada en el motor

Els automòbils podrien moure's en sentit oposat al de la conducció i causar una col"lisió a velocitats molt baixes .

FACUA.org
Internacional-14/09/2011

FACUA-Consumidors en Acció informa que la companyia japonesa Honda ha cridat a la revisió de 390 vehicles del model CR-Z per una fallada en el motor elèctric.

Aquesta incidència pot provocar, segons el fabricant, que el motor girés al revés i provoqués que el vehicle es mogui en l’adreça oposada a la de la conducció, a velocitats entorn dels 7 km/h.

Aquesta trucada es realitza per instal»lar una actualització del programari de la Unitat Electrònica de Control del sistema IMA que equipa el model CR-Z. La rotació inversa podria produir-se, segons el fabricant, si el motor es detingués en arrencar o just abans de detenir-se mentre que el corrent disponible de la bateria IMA estigués baixa.

Segons Honda Espanya, «tots els propietaris estan identificats, s

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