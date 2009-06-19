Iberia, l'aerolínia europea que més maletes va extraviar a l'hivern
Segons l'últim informe de l'Associació Europea d'Aerolínies.
FACUA.org
Europa-19/06/2009
Iberia apareix a la cua de les aerolínies europees en gestió d’equipatges en els mesos d’hivern, de novembre de 2008 a març de 2009, amb una mitjana de 19,2 maletes extraviades per cada 1.000 passatgers, segons l’últim Consumer Report de l’Associació Europea d’Aerolínies (AEA), dades que la companyia atribuïx a la vaga de zel dels pilots i a les nevades de gener.
Aquestes xifres contrasten amb les obtingudes per la companyia en 2008, quan Iberia va reduir la taxa a 11,1 maletes extraviades en el primer trimestre de l’any, per sota de la mitjana europea que es va situar en 13 equipatges, mentre que en els mesos d’estiu va anar de 14 maletes perdudes per cada 1.000 passatgers.
«La vaga de zel que una part dels pilots de la compa
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