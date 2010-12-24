Itàlia actua contra el frau de les Power Balance amb una multa vint-i-tres vegades superior a la imposada a Espanya

Fa gairebé un mes, FACUA va sol"licitar la resolució sancionadora a la Junta d'Andalusia amb l'objecte de recórrer-la, però encara no ha rebut resposta.

FACUA.org
Europa-24/12/2010

FACUA-Consumidors en Acció informa que l’Autoritat Garant de la Competència i el Mercat (AGCM) d’Itàlia ha actuat contra el frau de les polseres Power Balance amb una multa vint-i-tres vegades superior a l’única fins avui imposada a Espanya.

L’Autoritat Garant de la Competència i el Mercat (AGCM) d’Itàlia ha sancionat a les signatures distribuïdores i comercialitzadores al país en d’aquest producte miracle venut a nivell mundial, Power Balance Italy i Sport Town, amb 300.000 i 50.000 euros, respectivament.

L’organisme, que va obrir una investigació sobre Power Balance a l’agost, ha pres la decisió després que l’Institut Nacional de Salut del Govern italià descartés qualsevol evidència científica dels efectes benefic

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