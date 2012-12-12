Jutges, fiscals, advocats, consumidors i sindicats s'uneixen en defensa de la Justícia
FACUA ha participat en l'acte públic celebrat a la seu del Consell General de l'Advocacia amb la finalitat de sensibilitzar a la societat davant la greu situació del sistema judicial.
FACUA.org
España-12/12/2012
Jutges, fiscals, advocats, sindicats i consumidors han celebrat aquest dimarts un acte públic en defensa de l’Administració de Justícia a la seu del Consell General de l’Advocacia.
Les organitzacions participants, entre les quals es troba FACUA-Consumidors en Acció, han mostrat el seu rebuig a la llei de taxes judicials aprovada pel Govern.
Aquesta iniciativa ha estat promoguda per totes les associacions de jutges i de fiscals, amb el suport de l’advocacia, amb la finalitat de sensibilitzar a la societat davant la greu situació del sistema judicial, que ha quedat agreujada per als ciutadans davant la implantació de les taxes judicials.
L’acte va finalitzar amb la lectura del Manifiesto en Defensa de l
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