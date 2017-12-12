TAMBÉ IMPOSA EL PAGAMENT DE LES COSTES A l'ENTITAT
Jutjat de Sevilla condemna a Caixabank a tornar 27.700 euros a una sòcia de FACUA per clàusules sòl
Es tracta de la reclamació de major quantia que ha resolt l'associació pel macrofrau hipotecari. Als diners recuperats s'afegeix una important reducció del capital pendent: 37.442 euros en total.
FACUA.org
España-12/12/2017
FACUA-Consumidors en Acció ha aconseguit que un jutjat de Sevilla condemni a Caixabank a tornar 27.703 euros cobrats il•lícitament a la seva sòcia Maria Jesús C.G. per l’aplicació de clàusules sòl hipotecàries. A més, l’entitat ha hagut de reduir en 9.739 euros el capital pendent de les hipoteques de la usuària i haurà de pagar les costes del procediment judicial.
Es tracta de la reclamació per clàusules sòl de major quantia que ha resolt FACUA fins a la data. En total, l’import recuperat i la reducció del capital pendent dels seus préstecs sumen 37.442 euros.
Després de la negativa de l’entitat bancària
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