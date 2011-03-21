L OMS adverteix sobre la perillositat per la contaminació radioactiva en aliments a Japó
La detecció de radiació en vegetals, àrids, llet i aigua ha afectat als mercats d'aliments regionals.
FACUA.org
Asia y Oceanía-21/03/2011
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que la detecció de contaminació radioactiva en els aliments procedents de les zones més afectades per l’actual emergència nuclear de Japó suposa un problema«més greu del que s’esperava».
«Clarament es tracta d’una situació greu», va declarar a Reuters des de Manila el portaveu de l’oficina de l’OMS per al Pacífic Occidental, Peter Cordingley. «És més greu del que es pensava en els primers dies, quan es creia que aquest tipus de problemes es limitava a un radi d’entre 20 a 30 quilòmetres», va afegir.
Malgrat que les autoritats japoneses han assegurat que no revesteix problemes per a la salut, la detecció de radiació en vegetals, àrids, llet i aigua
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