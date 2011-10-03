La banca encareix els comptes i targetes un 15% fins a setembre
Les entitats opten per pujar les comissionis setmanes abans de presentar els resultats en els nou primers mesos de 2011.
FACUA.org
España-03/10/2011
Bancs i caixes d’estalvis han elevat les comissions que cobren als usuaris pel manteniment de comptes i l’ús de targetes de dèbit un 15%, així com pels crèdits i les hipoteques, segons dades del Banc d’Espanya que recull Europa Press.
Les entitats opten per pujar les comissions setmanes abans de presentar els resultats en els nou primers mesos de 2011. La banca encara d’aquesta manera la recta final de 2011 i l’exercici 2012.
Concretament, les comissions per manteniment i administració de comptes corrents s’eleven al setembre a 25,8 euros de mitjana, enfront dels 22,36 de desembre de 2010, la qual cosa llança un encariment de 3,44 euros, un 15,3% més.
Les comissions per aquests conceptes en el cas dels comptes d’estalv
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