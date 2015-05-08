La banca ja cobra comissions fins per canviar o comptar monedes i bitllets: de 5 a 10 euros, alerta FACUA
L'associació recorda que lamentablement és legal si aquest servei no està inclòs en el contracte del compte de l'usuari. Però a data d'avui Santander, Bankia, La Caixa i Banco Popular només poden cobrar si la finalitat de l'usuari és diferent de la particular, segons recullen en les seves tarifes.
FACUA.org
España-08/05/2015
La banca ja cobra comissions fins per canviar o comptar monedes i bitllets d’euro. Les sis principals entitats financeres del país demanen entre 5 i 10 euros per una cosa que tradicionalment feien gratis, segons ha constatat FACUA Consumidores en Acció.
FACUA recorda que lamentablement la comissió és legal si aquest servei no està inclòs en el contracte del compte del usuari i sempre que estigui recollit en el seu quadre de tarifes. Evidentment, si la finalitat és ingressar els diners en un compte, no poden cobrar per verificar que la quantitat és la que indica el consumidor, sigui o no client de l’entitat.
Després de rebre les queixes de diversos usuaris, FACUA ha revisat les tarifes i comissions p
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