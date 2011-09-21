La CNC obre un expedient sancionador a Microsoft per limitar la venda de programari
Té origen en una denúncia presentada per Elegant Business.
FACUA.org
España-21/09/2011
La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha iniciat un expedient sancionador contra Microsoft per possibles pràctiques restrictives de la competència. L’expedient es deu al fet que la CNC considera que Microsoft podria haver impedit o limitat de forma injustificada la revenda de programari, segons informa l’organisme en un comunicat.
En concret, la Direcció d’Investigació de la CNC està investigant a les societats del gegant informàtic: Microsoft Ibèrica, Unipersonal i Microsoft IrelandOperationsLimited, per la limitació de llicències de sistemes operatius per a ordinadors personals, en els quals comptaria amb una posició de domini.
L’expedient té origen en una denúncia presentada per Elegant Business. La CNC ha tingut accés a determinada in
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