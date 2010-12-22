La CNE demana a Indústria mesurades per fer més 'transparents' les subhastes elèctriques
Sol"licita que s'introdueixin els canvis regulatoris proposats pel propi regulador des de fa tres anys.
FACUA.org
España-22/12/2010
El consell d’administració de la Comissió Nacional de l’Energia (CNE) ha demanat al Ministeri d’Indústria que introdueixi els canvis regulatoris proposats pel propi regulador des de fa tres anys perquè les subhastes d’electricitat entre comercialitzadores d’últim recurs (Cesur) siguin «més transparents i eficients en benefici dels consumidors».
En un comunicat, l’organisme presidit per María Teresa Costa considera a més «urgent» l’aprovació per part d’Indústria del reial decret en el qual es redueix el risc de les comercialitzadores d’últim recurs durant les Cesur, en obligar a aquestes societats a adquirir contractes financers que cobreixin la part d’electricitat que no hagin pogut adquirir en les
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