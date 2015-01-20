La CNMC demana que les elèctriques baixin un 33% la tarifa dels comptadors digitals sense telegestió
FACUA ha denunciat a les cinc principals distribuïdores i reclama la devolució de desenes de milions d'euros cobrats de més. Apliquen una tarifa pel lloguer dels nous equips que la llei només permet si estan integrats en un sistema de gestió telemàtica.
FACUA.org
España-20/01/2015
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha demanat que les elèctriques baixin un 33% la tarifa per el lloguer dels comptadors digitals que no estan connectats al sistema de telegestió.
Igual que reclama FACUA-Consumidors en Acció, la CNMC planteja que les companyies facturin als usuaris afectats, la immensa majoria dels que tenen de lloguer aquests comptadors, el mateix que als que encara compten amb els antics, ja que «no s’estan beneficiant de les funcionalitats dels nous equips de mesura».
Així ho planteja Competència en un informe, sol·licitat per la Secretaria d’Estat d’Energía, sobre la proposta de procediments per a la comprovació, validació,
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