La CNMV adverteix de cinc entitats no autoritzades per prestar serveis d'inversió
Amb seu a Dinamarca, França i Suècia.
FACUA.org
Internacional-23/12/2010
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha advertit sobre cinc entitats de Dinamarca, França i Suècia no autoritzades per prestar serveis.
El supervisor danès ha advertit que Shaw Asset Management no és una entitat autoritzada per prestar serveis d’inversió.
Per la seva banda, la AMF francesa ha informat que Forex no està registrada per prestar serveis d’inversió.
Per la seva banda, el supervisor suec ha comunicat que Hypo Venture Capital, Prevalgui Solutions i Guardian Creative Tax Planners no són entitats autoritzades per prestar serveis d’inversió.
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