La CNMV alerta sobre entitats d'Àustria, Regne Unit i Grècia no autoritzades per operar
L'organisme realitza aquesta advertència després de rebre els pertinents avisos per part dels supervisors dels països en els que operen les entitats.
FACUA.org
Europa-10/03/2011
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha advertit sobre entitats d’Àustria, Regne Unit i Grècia que no estan autoritzades per prestar serveis d’inversió.
La CNMV realitza aquesta advertència després de rebre els pertinents avisos per part dels supervisors dels països en els que operen les entitats.
Així, el supervisor austríac informa que Unique Asset, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited no és una entitat autoritzada per prestar serveis d’inversió.
De la seva part, la FSA de Regne Unit comunica que Bryant Shaw, Global Equity Partners/GE Partners, Ideal Merger Group, Standard Hokori Group, Steiner Haus Capital y UTC International Services no figuren en els seus registres d’empreses de serveis d’inversió.
Únete gratis para acceder a este contenido