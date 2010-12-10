La Comissió Europea investiga a vuit cimenteres per possibles pactes de preus
Es tracta de la mexicana Cemex i altres set empreses presents a Espanya, Àustria, Bèlgica, República Txeca, França, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos i Regne Unit.
FACUA.org
Europa-10/12/2010
La Comissió Europea ha anunciat el llançament d’una investigació en profunditat contra la mexicana Cemex i altres set cimenteres presents a Espanya, Àustria, Bèlgica, República Txeca, França, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos i Regne Unit davant les sospites que hagin participat en un acord il»legal per pactar preus i repartir-se el mercat.
«La Comissió investigarà en particular possibles restriccions a importacions o exportacions, el repartiment de mercat i la coordinació de preus als mercats de ciment i productes relacionats», ha dit l’Executiu comunitari en un comunicat.
Brussel»les ja va realitzar inspeccions per sorpresa en les instal»lacions d’empreses cimenteres a Alemanya, França, Regne Unit, Bèlgica, Països Baixos, Itàlia i Luxemburg a
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