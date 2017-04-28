DAVANT EL TJUE
La denúncia de Brussel·les a Espanya per la llei hipotecària, confirma la desprotecció dels consumidors
FACUA recorda que la nova acció de la Comissió és una mostra més que el Govern segueix defensant els interessos de la banca davant de les necessitats dels usuaris, especialment els més vulnerables.
FACUA.org
España-28/04/2017
FACUA-Consumidors en Acció considera que la denúncia de la Comissió Europeu contra Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) confirma la desprotecció dels consumidors en matèria hipotecària.
Aquest dijous s’ha conegut la notícia de la denúncia, motivada per la falta d’adequació de la normativa espanyola sobre crèdits hipotecaris a la legislació europea, tot i els reiterats avisos de l’Executiu europeu en aquest sentit. El termini per transposar la llei era març del 2016, malgrat que la Directiva és de febrer del 2014.
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