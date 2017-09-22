FACUA HA DEMANAT A AESA QUE SANCIONI A LA COMPANYIA
La Generalitat de Catalunya envia un requeriment a Ryanair per la cancel·lació massiva de vols
El Govern autonòmic vol assegurar-se que l'aerolínia irlandesa compleix les seves obligacions amb els clients i garanteix els drets dels afectats per les cancel·lacions.
Europa Press
España-22/09/2017
La Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Consum, ha enviat a Ryanair un requeriment informatiu després dels centenars de cancel·lacions de vols amb afectació a Catalunya a causa, segons es justifica l’aerolínia, d’una mala planificació de les vacances dels pilots.
Amb aquest requeriment, el Govern vol assegurar-se que l’aerolínia irlandesa compleix les seves obligacions amb els clients i garanteix els drets dels afectats per les cancel·lacions, ha informat la Conselleria. Ara Ryanair disposa d’un termini de cinc dies hàbils des de l’endemà a la data de notific
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