La nova llei del tabac entra en vigor a partir del 2 de gener
El Congrés dels Diputats ha donat via lliure a la normativa sense excepcions en l'hostaleria ni compensacions per obres.
FACUA.org
España-23/12/2010
El Congrés dels Diputats ha donat via lliure a la nova llei del tabac per la qual, a partir del 2 de gener de 2011, estarà prohibit fumar en tots els espais públics tancats i en alguns a l’aire lliure, com a parcs i llocs d’oci infantil, col»legis i recintes hospitalaris.
En el debat celebrat aquest dimarts en el ple del Congrés, s’ha rebutjat per 154 vots i 189 en contra l’esmena que va introduir el PP en el Senat i que pretenia permetre que els casinos, bingos i sales de joc poguessin reservar fins a un 30 per cent del seu espai per als fumadors. Tampoc es concediran beneficis fiscals als empresaris que van fer obres en els seus locals per adaptar-se a la llei de 2005, rebutjat amb 181 vots en contra i 165 favor.
No obstant això, s’ha apr
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