La Policia desmantella una xarxa que va estafar més de 300.000 euros amb 'el frau de loteria'
Els estafadors comunicaven a ciutadans estrangers que han obtingut un suculent premi i les sol"licitaven elevades quantitats amb el pretext de cobrir les despeses administratives per poder cobrar-lo.
FACUA.org
España-10/03/2011
Agents de la Policia Nacional han detingut en Málaga al responsable d’un grup que va estafar més de 300.000 euros amb el frau de la loteria, segons informen en un comunicat.
Els estafadors contactaven per carta o correu electrònic amb ciutadans estrangers i les informaven que havien obtingut un suculent premi. En els comunicats, que procedien aparentment d’un organisme oficial, els sol»licitaven igualment elevades quantitats de diners amb el pretext de cobrir les despeses administratives imprescindibles per a poder cobrar el premi.
Un cop que els estafats ingressaven el diner en els contes bancaris que els indicaven, altres membres del grup retiraven l’efectiu de les sucursals.
Les investigacions s’iniciaren en el mes de juny de
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