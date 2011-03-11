La Policia deté al delegat d'una empresa de subministrament de gas en Balears per presumpta estafa
Per operar sense tenir en nòmina a cap instal"lador autoritzat, identificar-se aquests davant persones d'avançada edat com a inspectors de la Direcció General d'Indústria i instal"lar detectors de fum oferts com a detectors de gas.
FACUA.org
Baleares-11/03/2011
Agents de la Policia Nacional han detingut al delegat d’una empresa dedicada a la instal»lació i inspecció del subministrament de gas butà i propà com a presumpte autor d’un delicte d’estafa, en operar sense tenir en nòmina a cap instal»lador autoritzat, identificar-se aquests davant persones d’avançada edat com a inspectors de la Direcció general d’Indústria i instal»lar detectors de fum oferts com a detectors de gas.
D’acord a les investigacions dutes a terme, malgrat que la mercantil, integrant d’un entramat empresarial d’àmbit nacional format per altres vuit societats, posseïa tots els permisos necessaris per desenvolupar la seva activitat a les illes, va estar operant durant diversos mesos sense tenir en nòmina a cap instal»l
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