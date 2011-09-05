La primera promoció de controladors privats no podrà exercir la professió
La britànica Astac va cobrar 1,3 milions a 40 aspirants per una formació no reconeguda per les agències de seguretat aèria a Espanya i Regne Unit.
FACUA.org
Europa-05/09/2011
Els 40 alumnes de la primera promoció de controladors privats no han rebut cap tipus de títol que els permeti iniciar la seva vida professional i laboral a les torres de control dels aeroports espanyols, segons publica aquest dilluns el diari Cinco Dias.
Malgrat haver realitzat un curs de cinc mesos (d’octubre de 2010 a febrer de 2011) en un centre de l’empresa britànica AstacLimited a Regne Unit, la formació no va ser comunicada ni ha rebut homologació per part de les agències de seguretat aèria a Espanya i Regne Unit.
Cada aspirant a controlador va haver d’abonar 33.000 euros a la Universitat Camilo José Cela, l’encarregada de coordinar aquesta nova fórmula privada de l’accés a la professió de controlador aeri. Alguns afectats han e
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