La separació per sexes a les escoles fomenta els estereotips entre els nens
Un estudi de la revista 'Science' aposta pels col"legis mixts per evitar el sexisme.
FACUA.org
Internacional-23/09/2011
Una investigació realitzada a EUA sosté que la segregació a les aules fomenta el sexisme entre els nens i reforça els estereotips entre sexes.
L’article, publicat per la revista Science i difós aquest divendres per El Mundo, es decanta pels col»legis mixts i qüestiona els suposats avantatges que poguessin tenir les escoles que separen als seus alumnes per sexe.
L’objectiu de la publicació, titulada La pseudociència de l’escolarització per sexes (‘ThePseudoscience of Single-SexSchooling’), és el d’oferir als pares major informació a l’hora de decidir on escolaritzar als seus fills.
En els últims anys, els col»legis que disgreguen segons el sexe estan guanyant popularitat a Estats Units, i més de 500 ce
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