La trama fraudulenta de la SGAE va ser "consentida" per Teddy Bautista
El jutge considera que el president de la societat de gestió va autoritzar , consentir i impulsar" la trama defraudatòria desarticulada
FACUA.org
España-05/07/2011
El jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz considera que el president de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) Teddy Bautista «va autoritzar, consentir i impulsar» la trama defraudatòria desarticulada a la coneguda operació Saga, ideada per l’actual director de la divisió digital de la societat de gestió, José Luis Rodríguez Neri.
Ruz indica, en un acte fet públic aquesta nit, que fruit d’aquesta activitat fraudulenta, canalitzada a través de la Societat Digital d’Autors i Editors (SDAE), la SGAE va invertir «importants sumes de diners sense obtenir a canvi l’esperada rendibilitat per als seus socis» a través d’una xarxa d’empreses vinculades a la societat digital, entre elles la mercantil Micro
Únete gratis para acceder a este contenido