La UE acorda imposar límits a les emissions de CO2 de les furgonetes
Els vehicles nous no podran emetre més de 175 grams de CO2 per quilòmetre en 2017, i hauran de rebaixar el seu nivell de contaminació a 147 grams per quilòmetre en 2020.
FACUA.org
Europa-16/12/2010
La presidència belga de la UE i l’Eurocambra han arribat a un acord per imposar límits a les emissions de furgonetes i camionetes amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic.
Les furgonetes noves no podran emetre més de 175 grams de CO2 per quilòmetre en 2017, i hauran de rebaixar el seu nivell de contaminació a 147 grams per quilòmetre en 2020.
El compromís suavitza els topalls que havia proposat inicialment Brussel»les. La Comissió demanava que el límit de 175 grams s’apliqués ja un any abans, en 2016, i que l’objectiu de 2020 fos més ambiciós, de 135 grams. Això hagués suposat un cost addicional de fins a 3.500 euros per vehicle, segons els propis càlculs de l’Executiu comunitari.
Els fabricants que superin els límits se
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