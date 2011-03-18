La UE aprova una norma per facilitar el cobrament de multes de trànsit imposades en un altre Estat
Es crearà un sistema electrònic d'intercanvi d'informació entre els països de la UE per identificar al vehicle que hagi comès una infracció a l'estranger.
FACUA.org
Europa-18/03/2011
Els països de la UE han aprovat aquest dijous formalment una norma que el seu objectiu és facilitar l’execució de les multes de trànsit imposades als conductors en un altre Estat membre diferent del de residència.
La norma, sobre la qual ja es va aconseguir un acord polític al desembre i que ha de negociar-se ara amb l Euro cambra, crea un sistema electrònic d’intercanvi d’informació entre els països de la UE per identificar al vehicle que hagi comès una infracció a l’estranger.
Però no estableix cap mecanisme executiu per garantir el cobrament de les multes a causa de les diferències entre els sistemes dels Estats membres.
La directiva cobreix les sancions per excés de velocitat, per conduir sota els efectes de l’alcohol o de les
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