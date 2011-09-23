La UE pren mesures més estrictes per controlar l'ús de blanquejadors dentals
Els dentistes seran els únics autoritzats a utilitzar aquells amb més d'un 6% de peròxid d'hidrogen en la seva composició durant la primera fase del tractament.
FACUA.org
Europa-23/09/2011
La Unió Europea ha acordat mesures més estrictes per a l’ús de determinats blanquejadors dentals i prohibirà els que continguin més d’un 6% de peròxid d’hidrogen en la seva composició, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels productes al mercat comunitari.
Els Estats membres han actuat així després de constatar un ús estès de productes que contenen alts nivells de peròxid d’hidrogen -principal ingredient d’aquest tipus de fórmules de blanquejat-, malgrat que les normes europees estableixen que els cosmètics per blanquejar la dentadura només poden incloure en la seva composició un màxim del 0,1% d’aquesta substància.
Els Vint-i-set han acordat revisar la directiva comunitària perquè els blanquejadors amb fins a un 0,1% de p
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