L'Audiència Nacional decideix que un despatx d'advocats no pot crear una associació només per litigar
El tribunal indica, en l'acte que arxiva la denúncia contra l'adjudicació de Catalunya Banc a BBVA, que només les associacions de consumidors legalment registrades tenen legitimació per fer-ho.
FACUA.org / Europa Press
España-30/10/2015
L’Audiència Nacional ha dictaminat en un acte que les associacions creades per un despatx d’advocat amb l’únic finalitat d’acudir a tribunals no estan legitimades per fer-ho i que només les associacions de consumidors legalment registrades poden litigar.
El tribunal utilitza aquest raonament per inadmetre i arxivar el recurs contenciós administratiu de l’associació Activa Preferentes, vinculada al despatx d’advocats Moreno-Luque, contra l’adjudicació de Catalunya Banc a BBVA per part del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Aquest despatx està també darrere d’altres associacions instrumentals similars, utilitzades per litigar en nom d’un gru
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