BALANÇ GENER-JUNY 2015
Les denúncies dels consumidors contra les elèctriques baten un rècord històric
És el tercer sector amb més reclamacions en FACUA durant el primer semestre de l'any, després de les telecomunicacions i la banca.
FACUA.org
España-22/07/2015
Les denúncies dels consumidors contra els fraus de les elèctriques han batut un rècord històric. Així ho posa de manifest el balanç Què denuncien els consumidors? (Veure taula) relatiu a les consultes i reclamacions tramitades en FACUA-Consumidors en Acció durant el primer semestre de 2015.
L’informe, que FACUA ha presentat aquest dimecres en roda de premsa, reflecteix que el 36,2% de les reclamacions van ser contra companyies de telecomunicacions, el 19,0% contra bancs i entitats financeres i el 11,8% contra companyies energètiques.
Els reis del frau representen tres sectors clau per als consumidors espanyols davant les greus i creixents irregularitats no estan actuant ni el Govern central ni
Únete gratis para acceder a este contenido