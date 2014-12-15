Les elèctriques van tallar la llum per impagament a més d'un milió de famílies el 2013, alerta FACUA #Apagón17D
Els gravíssims índexs de pobresa energètica que pateixen a Espanya es contraposen amb els prop de 6.000 milions d'euros que el 2013 va obtenir de benefici net el oligopoli dels tres gegants energètics Iberdrola, Endesa i Gas Natural Fenosa.
FACUA.org
España-15/12/2014
FACUA-Consumidors en Acció alerta que les elèctriques van tallar la llum a més d’un milió de famílies durant 2013.
FACUA ha calculat la xifra aproximada de talls per impagament en habitatges, al voltant de 1.030.000, extrapolant al total d’usuaris domèstics les dades de talls de subministrament que consten en els informes de sostenibilitat de les dues principals energètiques, Endesa i Iberdrola. Gas Natural Fenosa oculta aquesta informació en la seva memòria.
A Espanya hi ha 23,5 milions de subministraments domèstics d’electricitat, segons s’extreu de
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