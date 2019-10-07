Les tarifes de la ITV varien fins al 99% en funció de la comunitat, segons l'últim estudi de FACUA
El preu mitjà de la ITV en les disset comunitats autònomes és de 35,44 euros per als turismes de gasolina i de 42,11 euros per als dièsel.
FACUA.org
España-07/10/2019
L’últim estudi anual de FACUA-Consumidors en Acció sobre les tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) obligatòria llança unes diferències de fins al 74,4% en els turismes amb motors de gasolina i del 98,8% en els dièsel, en funció de la comunitat autònoma en la qual es realitzi. [Veure taula amb les tarifes]
El preu mitjà de la ITV en les disset comunitats autònomes en l’actualitat és de 35,44 euros per als turismes de gasolina i de 42,11 euros per als equipats amb motor dièsel.
L’estudi de FACUA s’ha centrat en les tarifes de la ITV dels turismes, tant di&
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