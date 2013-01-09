Balanç 2012
Les telecos causen 1 de cada 3 denúncies en FACUA, en banca es dupliquen i les elèctriques pugen al podi
Es tracta de tres sectors clau per als consumidors davant que les seves greus i creixents irregularitats no estan actuant ni el Govern central ni les comunitats autònomes.2011
FACUA.org
España-09/01/2013
Els abusos i fraus en telecomunicacions van causar una de cada tres denúncies en FACUA-Consumidors en Acció durant 2012, mentre que en la banca es van duplicar les reclamacions i les companyies elèctriques van pujar al tercer lloc.
FACUA adverteix que es tracta de tres sectors clau per als consumidors espanyols davant que les seves greus i creixents irregularitats no estan actuant ni el Govern central ni les comunitats autònomes.
El balanç anual Què denuncien els consumidors? (veure taula), que l’associació ha presentat aquest dimecres en roda de premsa, reflecteix que el 35,1% de les reclamacions van ser cont
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